Власти Югры выделяют деньги на помощь погорельцам из Нижневартовска

Правительство Югры выделит из резервного фонда 5,7 млн рублей семьям, пострадавшим во время февральского пожара в жилом доме в Нижневартовске.

«Выплатить единовременную материальную помощь семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен частичный ущерб. В дополнение к ранее оказанной», – сообщается в распоряжении, подписанном губернатором Натальей Комаровой.

Размер единовременной материальной поддержки будет устанавливаться конкретно для каждой семьи в зависимости от нанесенного ущерба, но не более 110 тысяч рублей. Помощь получат 59 семей.

Напомним, пожар в жилом многоквартирном доме в Нижневартовске по адресу ул. Чапаева, д. 49 случился 12 февраля 2019 года. Вскоре после капремонта в здании загорелись чердак и кровля. В ходе расследования выяснилось, что работы по огнезащитной обработке кровли были выполнены некачественно, состав нанесен неравномерно.

«Кроме того, стало известно, что во время капитального ремонта подрядчик использовал состав, отличный от заявленного в проекте. По данному факту выделено отдельное производство по признакам статьи уголовного кодекса «Мошенничество». Сейчас материалы направлены в следственные органы», – рассказывал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижневартовску Виталий Короткий.

По итогам всех экспертиз и проверок объявили, что причиной ЧП стало короткое замыкание изоляции питающего провода, ведущего от коммутатора ящика, принадлежащего интернет-провайдеру «Метросеть».

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 19.09.19

В Рощино задержали пьяного пилота, который не смог вылететь в Сургут. / В Югре задержаны вооруженные участники террористической группировки (ВИДЕО). / В полиции Сургута умер задержанный мужчина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»