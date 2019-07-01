В Югре после капремонта сгорела пятиэтажка. Жильцов эвакуировали

Видео – группа ВКонтакте «ЧП в Нижневартовске»

В Нижневартовске горит жилой дом по адресу ул. Спортивная, 5 «А». Сигнал о пожаре на крыше пятиэтажки в управление МЧС по Ханты-Мансийскому округу поступил 1 июля в 17:32.

По данным ведомства, к моменту приезда оперативных служб 36 человек самостоятельно покинули здание. К тушению пожара были привлечены 29 единиц техники и 80 человек личного состава управления МЧС. Пострадавших нет, из горящего дома, в котором прописаны 197 жителей, эвакуированы 66 человек. Площадь возгорания 840 кв. метров.

«В 19:15 пожар был локализован. Ведутся работы по ликвидации пожара. Угрозы соседним строениям нет», – сообщили в региональном МЧС. И это вся официальная информация МЧСников.

На ЧП моментально отреагировали пользователей социальной сети «ВКонтакте». Многие пользователи предположили, что в пожаре виноваты рабочие, которые в рамках капремонта жилого фонда ремонтировали кровлю пятиэтажки. Люди также сообщали о взрыве, но, вероятнее всего, «взорвалось» что-то из горючего строительного материала. В управлении МЧС факт взрыва не подтверждают.

В городской школе №13 для жильцов дома организован пункт временного размещения. В настоящее время туда обратились 37 человек, восемь из них планируют остаться на ночь в ПВР. «Всем оказывается необходимая помощь. Работает медицинский кабинет. В него обратились 6 человек (измерить давление). На месте находится заместитель главы города по социальной и молодежной политике администрации города Надежда Волчанина. Глава города Василий Тихонов общается с пострадавшими жителями дома. Им будет оказана вся необходимая помощь», – сообщают в группе «Официальный Нижневартовск».

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 01.07.19

Недоверие и недоинформированность. Эксперты объяснили, почему люди протестуют против строительства заводов. / В Югре чиновники и полицейские освободили медведицу из ловушки (ФОТО). / «Ютэйр» потратил сотни миллионов на обучение пилотов и боится, что их украдут. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»