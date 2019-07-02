Погорельцы в Нижневартовске возмущены компенсациями от губернатора Комаровой

Видео – Денис Медведев, группа ВКонтакте «ЧП в Нижневартовске»

Жители Нижневартовска возмущены суммой, которую правительство ХМАО решило выделить для оказания материальной помощи жителям сгоревшего дома №5 «А» по улице Спортивная. Как накануне сообщили в правительстве, люди, чье имущество пострадало при пожаре, получат 14 млн 847 тысяч рублей из резервного фонда.

«Каждая семья, чьему жилому помещению и имуществу в пожаре сегодня, 1 июля, был нанесен полный ущерб, получит единовременную материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. Семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен частичный ущерб, будет направлено 150 тысяч рублей», – сообщила губернатор Наталья Комарова.

Югорчане в ответ посоветовали главе региона подать в отставку. В социальных сетях люди называют выплаты неадекватными и пишут о том, что жителям, чей дом сгорел после капитального ремонта, власти обязаны предоставить новое жилье.

«Вы там совсем обалдели? Залито как минимум до 3 этажа, гарь во всей вентиляции (до первого этажа), что касается копоти – 5 и 4 этажи – надо шкурить стены как минимум до плит. Все диваны, шкафы, одежда в плесени – отопления нет. Что можно купить на 300 тыс. рулей? Каждому по квартире в новостройке – пусть хотя бы по 1-комнатной. И 300 тысяч. При этом дом реставрируйте. Искренне сочувствую погорельцам. А власти позор и отставку!», – написала в группе «ЧП в Нижневартовске» Анна Стрикс.

«300 и 150 тысяч. Вы бы еще бутерброды в дорожку дали. Из своих карманов надо то что наворовали отдать людям. По мере компенсации вы должны сделать полный ремонт квартир за свой счет. И в этот раз уже наказать тех из-за кого пожар, и не говорить, что оно все само», – говорит Konstantin Prokhorov.

«Ну да точно. Это как предыдущий дом с голубями которые курили. Они сейчас все придумают, отчего загорелось. Потому что, могу предположить, что тендер выиграл чей-нибудь родственник из нашего самоуправления, а тот дал тому откат, этот этому. И так завязаны все, а если развязать – то сядут все. Ну это только конечно моё предположение, но почему то мне кажется что оно реальнее», – пишет Екатерина-И-Андрей Репкины.

«14 млн? Комон, это даже не пятая от цены всего строения, а что говорить про вещи (без обид). Фейспалм», – написал пользователь по ником Барашка Иванов.

Также югорчанам не понравилось, где чиновники разместили погорельцев. «Пострадавшим должны были выкупить номера в гостинице Самотлор, а не в школе селить на раскладушках», – считают пользователи.

Напомним, вечером 1 июля загорелась кровля в пятиэтажке на ул. Спортивная. Общая площадь, пройденная огнем, составила 840 квадратных метров. Пострадавших нет, люди успели эвакуироваться.

Причины произошедшего устанавливаются органами дознания МЧС России. Жители уверены (об этом они пишут в социальных сетях), что в пожаре виноваты рабочие, которые в рамках капремонта жилого фонда ремонтировали кровлю пятиэтажки.

Нижневартовск, служба информации

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