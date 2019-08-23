В Югре выделяют 10 млн рублей на ремонт сгоревшего в Нижневартовске дома

Власти Югры выделяет 9,6 млн рублей на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения сгоревшего дома в Нижневартовске.

Согласно документам правительства, ремонт будет произведен до 30 ноября 2019 года. Деньги будут выделены из средств Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Дом на улице Спортивной вспыхнул 1 июля 2019 года. В качестве причины называлось нарушение техники работ во время капремонта на крыше. Однако в МЧС «Новому Дню» сообщили, что эта версия не нашла серьезных подтверждений.

«Имеются признаки короткого замыкания. Была аварийная работа электропровода. Но поскольку кровля уничтожена, найти источник невозможно», – сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, семь квартир в здании находятся в муниципальной собственности. Чиновники сделают ремонт не только в них, но и в еще шести квартирах, полностью выгоревших при пожаре.

Жильцам, у которых сгорело все имущество, власти выдают из резервного фонда округа по 300 тыс. рублей. У кого лишь часть имущества – 150 тыс. рублей. Жильцы раскритиковали эти выплаты.

В июле начались работы по ремонту крыши дома, квартиры начнут ремонтировать в сентябре, фасад обещают доделать до конца года.

Нижневартовск, служба информации

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