Квартиры в сгоревшем доме Нижневартовска начнут ремонтировать в сентябре

Квартиры в горевшем доме Нижневартовска начнут ремонтировать с 1 сентября 2019 года. До этого времени здание будут просушивать. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая провела встречу в Нижневартовске с горожанами. Участие в разговоре также приняли заместитель губернатора Андрей Зобницев и глава города Василий Тихонов.

Речь идет о горевшем доме по адресу Спортивная 5а. Он вспыхнул 1 июля 2019 года. По одной из версий, причиной стало нарушение техники работ во время капремонта на крыше. Но официальная причина пожара еще не названа – как сообщили агентству «Новый День» в управлении МЧС ХМАО, срок проведения экспертиз и проверок – 30 июля 2019 года. После этого можно будет говорить о том, что привело к возгоранию.

По данным мэрии, семь квартир в сгоревшем доме находятся в муниципальной собственности. В шести из них ремонт чиновники делают за счет бюджета, от ремонта в седьмой отказались жильцы. Кроме того, обязательства по ремонту еще шести квартир, полностью выгоревших при пожаре, муниципалитет также взял на себя.

Благотворительную помощь оказывают местные предприниматели. «Общая сумма такой помощи уже составила около 500 тыс. рублей», – сообщил глава города Василий Тихонов.

Жильцам, у которых сгорело все имущество, власти выдают из резервного фонда округа по 300 тыс. рублей. У кого лишь часть имущества – 150 тыс. рублей. Ранее жильцы критиковали эти выплаты. Деньги получили уже 58 семей. Кроме того городской бюджет выделит каждой семье еще по 25 тыс. рублей.

«В пятницу, 26 июля, начнутся работы по строительству новой крыши. Что касается ремонта тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, то эти работы будут проведены за счет средств Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Реконструкция начнется уже 23 июля. Также до конца года будут произведены работы по отделке фасада», – заявил г-н Тихонов, которого цитируют в пресс-службе губернатора ХМАО.

Капитальный ремонт квартир начнется с 1 сентября.

Глава региона Наталья Комарова предложила использовать тепловые пушки, чтобы просушить квартиры раньше.

Нижневартовск, служба информации

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