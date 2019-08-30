В Нижневартовске возбуждено уголовное дело из-за пожара в пятиэтажке

По факту пожара в жилом доме на ул. Спортивной в Нижневартовске возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в правительстве ХМАО. Губернатор Наталья Комарова провела встречу с погорельцами, на которой проинформировала людей, что наиболее вероятной причиной пожара явилась аварийная работа электрооборудования.

На сегодняшний день работы по восстановлению кровли в доме на ул. Спортивной, 5-А выполнены на 90 процентов. Срок окончания ремонта по контракту – 30 сентября 2019 года. Также проводятся работы по просушке квартир и очистке вентиляции, по заявкам жителей идет замена электропроводки в квартирах. На средства из бюджета Нижневартовска отремонтируют 12 квартир, которые пострадали полностью. 17 семьям предоставили маневренное жилье.

За счет средств Югорского фонда капитального ремонта до конца 2019 года будут выполнены работы по капитальному ремонту систем холодного и горячего водоснабжения, систем электро- и теплоснабжения. Кроме этого, собственники приняли решение о проведении ремонтных работ фасада с утеплением, которые можно будет выполнить по результатам энергетического обследования многоквартирного дома.

Также Наталья Комарова встретилась с жильцами пятиэтажки на ул. Чапаева, 49, в которой 13 февраля случился пожар. Там проведено обследование технического состояния строительных конструкций дома. Чердачные плиты перекрытия над пятым этажом находятся в нормативном техническом состоянии, опасность обрушения отсутствует. Результаты тепловизионной диагностики фасада свидетельствуют об исправном состоянии фасадного утеплителя. Учитывая просьбу жителей, в осенний период будет повторно проведено тепловизионное обследование.

Выполнены работы по ремонту кровли на сумму более 7 миллионов рублей, проведена огнезащитная обработка всех конструкций новой крыши. В приемке участвовали собственники помещений дома, представитель общественного совета города Нижневартовска по вопросам ЖКХ. Двум семьям предоставили жилые помещения маневренного фонда.

По официальной версии, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки, размещенной в антивандальном ящике, принадлежащем интернет-провайдеру «Метросеть».

«В настоящее время направлена претензия о возмещении понесенных администрацией города расходов в рамках ликвидации последствий произошедшего пожара», – рассказали в правительстве Югры.

Однако собственники квартир в сгоревшем доме говорят, что имеют на руках документы, якобы подтверждающие, что пожар произошел в результате нарушений, допущенных при капремонте, в ходе которого использовались некачественные материалы.

Нижневартовск, служба информации

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