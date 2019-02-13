Власти югорского поселка рассказали, как по полгода живут без продуктов

Власти югорского поселка рассказали, почему жители по полгода вынуждены обходиться без продуктов первой необходимости. Всего в поселке шесть торговых точек. Питанием людей обеспечивают четыре индивидуальных предпринимателя. Также этим круглогодично занималась компания «Газпром питание», но в 2017 году она прекратила производство хлеба, торговлю продуктами и товарами первой необходимости. Оставшиеся предприниматели не способны ее заменить, поскольку не могут осуществлять поставки в периоды распутицы, а возить продукты авиацией слишком затратно.

«Ежегодно с июня по октябрь поставка продуктов первой необходимости осуществляется со стороны республики Коми автотранспортом по технологическому вдольтрассовому проезду ПАО Газпром. С момента установления автозимника и ледовой переправы через реку Сосьва завоз осуществляется автотранспортом по зимней дороге со стороны Югорска. Круглогодично продукты завозятся только ООО «Газпром питание» для организации работы ведомственной столовой и буфета на территории Уральского ЛПУ МГ», – рассказала «Новому Дню» и.о. главы поселения Янина Васильева.

С середины октября до установки зимника и с момента закрытия зимника (третья декада марта) до конца мая индивидуальные предприниматели не имеют возможности обеспечить жителей свежими фруктами, колбасными, молочными и другими скоропортящимися продуктами.

«В эти периоды завоз молочной и колбасной продукции в поселок осуществляет «Газпром питание» по заявкам от населения и реализует их через буфет на территории ЛПУ. Заявки принимаются от всего населения, не только от работников данного предприятия», – заверяет Васильева.

По ее словам, кроме того индивидуальные предприниматели завозят впрок продукты, имеющие долгие сроки хранения.

«В 2018 году технологический проезд был закрыт в конце октября. До середины декабря ИП не завозили яблоки, бананы, апельсины, мандарины, помидоры, огурцы, кондитерские изделия, – говорит Янина Васильева. – Но в продаже постоянно имелись макароны, крупы, соль, сахар, мука, масло, мясо, мясные и рыбные консервы, картофель, лук, морковь, капуста и свекла. Молочные и колбасные продукты один раз в неделю привозил «Газпром питание» и реализовывал в своем буфете. Школа и детский садик обеспечивали своих воспитанников горячим питанием без перебоев».

Власти Приполярного признают, что прилавки местных магазинов «сильно отличаются от привычных всем «Магнитов» и «Пятерочек», но, по словам руководства поселка, «имеющийся ассортимент не позволяет говорить о голодании населения».

В администрации Приполярного говорят, что создают условия для развития торговой деятельности и бытового обслуживания, а также постоянно информируют поставщиков продуктов о программах поддержки предпринимателей. Никакого результата эти меры не приносят.

«Администрация сельского поселения направляла письма и вела переговоры с руководителями «Перекрестка», «Красного и Белого», «Магнита» по вопросу организации розничной торговли на территории Приполярного, но данное предложение не заинтересовало ни одну торговую сеть», – резюмирует Янина Васильева.

Напомним, жители поселка Приполярный Березовского района ХМАО на несколько месяцев в году остаются без продуктов питания первой необходимости.

«Ежегодно в период распутицы (с апреля по начало июня и с октября по конец декабря) возникает проблема поставки продовольственных товаров в магазины. Нет продуктов, которые должны обязательно присутствовать в рационе жителей района, приравненного к районам Крайнего Севера: молочные продукция, овощи, фрукты, куриное яйцо, мясо, рыба», – говорится в обращении в совет депутатов, под которым подписались 180 человек. Жалоба была направлена депутатам еще в ноябре прошлого года, однако люди до сих пор не получили ответа.

Березовский район, служба информации

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