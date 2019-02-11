Жителей югорского поселка лишили продуктов первой необходимости

Жители поселка Приполярный Березовского района ХМАО остались без продуктов питания первой необходимости – с полок магазинов исчезли мясо, рыба, яйца, молоко.

Люди потребовали объяснений от властей еще в конце ноября 2018 года. Они направили обращение в совет депутатов поселка Приполярный с просьбой прояснить ситуацию, найти пути решения и проинформировать о проделанной работе. Но ни жителям поселка, ни журналистам агентства «Новый День» никто разъяснений не дал.

«Ежегодно в период распутицы (с апреля по начало июня и с октября по конец декабря) возникает проблема поставки продовольственных товаров в магазины. Нет продуктов, которые должны обязательно присутствовать в рационе жителей района, приравненного к районам Крайнего Севера: молочные продукция, овощи, фрукты, куриное яйцо, мясо, рыба», – говорится в обращении, под которым подписались 180 человек.

«Отметка регистрации документа – вх. №2 от 30.11.2018 года. Однако по состоянию на 11 февраля 2019 года, в установленный законом срок, ни ответа от своих же депутатов, ни реакции руководства администрации Березовского района не последовало. На чаяния людей власть отвечает абсолютным молчанием и игнорированием», – рассказал депутат думы Югорска Антон Пантин. На своей страничке в соцсети он выложил видео пустых магазинных полок.

«Может хоть губернатор Наталья Комарова привезет людям из своей заграничной поездки компот из Венгрии, гуляш или лечо», – пишет депутат. Напомним, в начале февраля Наталья Комарова посетила Будапешт, где провела встречи с председателем Национального собрания Венгрии и представителями бизнес-сообщества. Накануне губернатор побывала в Берлине.

Обновлено 14:11. В поселке Приполярный отказались разговаривать без письменного запрос СМИ. Как только ответ поступит в распоряжение редакции, мы его опубликуем.

Березовский район, служба информации

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