В Югре лишают полномочий депутата, критикующего власть

Депутат думы Югорска Антон Пантин может остаться без мандата. Во вторник, 30 апреля, гордума намерена рассмотреть вопрос о лишении Пантина депутатских полномочий в связи с утратой доверия.

На своей странице в Facebook Пантин сообщил, что причиной происходящего стала якобы неправильно заполненная декларация о доходах. «Якобы я не указал в декларации за 2017 год доход, но фактически это были заемные средства. Чему есть документальные подтверждения», – сказал депутат. При этом он отказался раскрыть «Новому Дню» подробности заполнения декларации.

В своем посте он заявил, что считает происходящее местью чиновников и коллег по думе за его активную гражданскую позицию. Депутат неоднократно выявлял случаи коррупции, находил нарушения в работе чиновников и депутатов и предавал их огласке.

«Местные депутаты практически все обижены на мою деятельность, так как многие были объектом разоблачительных статей и расследований, и с удовольствием проголосуют за мое отстранение. Результат деятельности постоянно очень больно сказывается на Комаровой [губернатор ХМАО Наталья Комарова] и ее рейтинге. Так чего стоят только грандиозный эффект от сообщений про детское питание из морга, фэйковое открытие ФСК, отсутствие продуктов питания в Березовском районе и т.д., – написал Антон Пантин. – Организовал «ответку» заместитель председателя думы М.И. Бодак. Подставил депутат А.В. Беккер. Согласовала и одобрила губернатор Югры Н.В. Комарова. Мотив – личная обида. Цель – устранение единственного жесткого критика власти».

Стоит отметить, что в повестке завтрашнего заседания нет вопроса о снятии с Антона Пантина депутатских полномочий. Получить комментарии в думе Югорска не удалось.

«Все вопросы к председателю думы Климину и его заместителю Бодаку. Но их нет, с утра у них была планерка, а сейчас совещание. Когда оно закончится – неизвестно», – заявила «Новому Дню» начальник отдела организационного обеспечения и делопроизводства думы Анастасия Салейко.

Югорск, служба информации

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