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Вторник, 14 мая 2019, 13:50 мск

Новости Югра

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В Югре собирают деньги, чтобы наказать губернатора Комарову

Фото – сайт правительства ХМАО

Бывший депутат гордумы Югорска Антон Пантин, лишенный мандата по распоряжению губернатора Натальи Комаровой, начал сбор средств на судебный процесс по восстановлению своих полномочий.

«Дума досрочно лишила меня полномочий депутата в связи с утратой доверия. Это месть за результаты моей плодотворной работы. Это не меня лишили статуса – это вам всем «единороссы» закрыли рот и отняли возможность быть услышанными, – обратился к югорчанам на своей страничке в Facebook Антон Пантин. – Я не в восторге о того, что приходится обращаться к вам с таким предложением, но денег на судебный процесс по восстановлению справедливости нет. Сдаваться я не намерен. Планы грандиозные».

Пантин заявил, что считает себя народным депутатом, поскольку всеми способами защищает права простых граждан и решает их проблемы. «Теперь настала ваша очередь помочь и поддержать меня в трудный час, – написал он. – Уверен, что 500 рублей или даже 1000 – это не глобальные суммы для семейного бюджета. Взамен вы получаете возможность «наказать» губернатора, главу города, чиновников администрации, депутатов и всех представителей «Единой России» за откровенный и явный беспредел».

Напомним, Пантин неоднократно выявлял случаи коррупции, находил нарушения в работе чиновников и депутатов и предавал их огласке. 30 апреля 2019 года дума Югорска единогласно лишила его мандата. Поводом стало заявление от главы Югры Натальи Комаровой. В нем губернатор указала на некие нарушения, допущенные депутатом при предоставлении сведений, предусмотренных окружным законом «О мерах по противодействию коррупции в ХМАО» по итогам декларационной кампании за 2017 год.

Пантин заявил, что считает произошедшее сланированной местью губернатора ХМАО за «конкретную критику и работу». «Результат моей деятельности постоянно очень больно сказывается на Комаровой [губернатор ХМАО Наталья Комарова] и ее рейтинге. Так чего стоят только грандиозный эффект от сообщений про детское питание из морга, фэйковое открытие ФСК, отсутствие продуктов питания в Березовском районе и т.д.», – резюмировал Антон Пантин.

Югорск, служба информации

Югорск. Другие новости 14.05.19

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