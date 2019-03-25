Бесплатное питание для грудничков в Югре хранили в морге (ВИДЕО)

В морге больницы Югорска хранили детское питание. Об этом полиции рассказал депутат думы города Антон Пантин. По его заявлению 22 марта в прощальном зале здания городского морга на ул. Мира, 36 «А» прошли оперативные мероприятия.

Сотрудники ОБЭМ ОМВД по Югорску обнаружили около трех тонн детского питания и каш фирмы «Нестле». Находка была зафиксирована в присутствии понятых и отправлена на ответхранение заместителю главврача больницы.

«Цинизм и наглость некоторых работников больницы просто зашкаливает. Как выяснилось, «склад» устроили при бывшем главвраче ЮЦГБ Федоре Медведеве, который в настоящее время является к тому же депутатом думы города Югорска, – написал Пантин на своей страничке в Facebook. Он предположил, что это питание было закуплено на бюджетные деньги для бесплатной раздачи детям до года.

«Самое интересное, что деятельность в здании продолжает осуществляться, ведь сам морг и судмедэкспертиза работают ежедневно. И там, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», – резюмировал депутат.

В УМВД по ХМАО «Новому Дню» подтвердили, что питание было закуплено для раздачи на молочной кухне. «В ходе проверки выяснится, кто отвечал за хранение питания, и как оно оказалось в морге», – сообщили в пресс-службе окружного полицейского главка.

Югорск, служба информации

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