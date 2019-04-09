В Югре возбуждено уголовное дело из-за найденного в морге детского питания

Следователи выяснили, откуда в морге городской больницы Югорска появились тонны просроченного детского питания.

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников медучреждения при формировании заказа и осуществлении закупки детского питания в 2018 году не учли детское питание, закупленное в 2017 году. В результате детское питание, приобретенное в 2017 году, не было реализовано, и сроки его годности истекли.

Как сообщили в СУ СКР по ХМАО, по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

«Следователи установят причины произошедшего, дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц из числа работников больницы, ответственных за формирование заказов на поставку детского питания в 2017-2018 годах, проверят соблюдение работниками учреждения норм и требований постановления правительства округа, регламентирующего порядок закупки, хранения и утилизации продуктов питания детей первых трех лет жизни». – говорят в следственном комитете.

Напомним, в конце марта стало известно о том, что в городском морге Югорска (ул. Мира, 36 «А») незаконно хранилось около трех тонн просроченного детского питания «Нестле». Продукция была закуплена на бюджетные деньги для бесплатной раздачи малышам до года.

При этом чиновники Депздрава Югры категорически отказывались рассказать об итогах проверки, проведенной по факту нарушений, и объяснить, на каком основании продукция, предназначавшаяся для бесплатной раздачи грудничкам, оказалась в столь неподходящем месте и почему она была просроченной.

Сегодня стало известно, что в больнице Югорска может храниться еще 60 тысяч коробок с просроченным детским питанием на сумму примерно 12 млн рублей. По данным депутата годумы Югорска Антона Пантина, они находятся в подвальном помещении инфекционного отделения, в отделении иммунологии и в здании старой городской аптеки по адресу ул. 40 лет Победы, 18 «Б».

«Скорее всего, имеет место систематическая закупка за бюджетные средства бОльшего количества питания, чем требуется. Причем значительная часть продукции уже с подходящим к истечению сроком годности, что может говорить о классической коррупционной схеме закупок в Югорской городской больнице при руководстве бывшего главврача Ф.С. Медведева», – говорит Пантин. Он уже направил новое заявление в полицию и проанализировать закупки детского питания, медицинского оборудования и иные контракты, по которым есть возможность получения «откатов», за последние три года.

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