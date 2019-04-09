У югорских медиков, которые хранили детское питание в морге, нашли склад с едой в инфекционном отделении

В больницах Югорска может храниться более 60 тысяч коробок с просроченным детским питанием. Об этом сообщил депутат гордумы Антон Пантин, который ранее заявил в полицию о тоннах детского питания и каши, складированных в местном морге.

По данным депутата, в подвальном помещении инфекционного отделения Югорской городской больницы, а также в отделении иммунологии, расположенном по адресу ул. 40 лет Победы, 18 «А», и здании старой городской аптеки по адресу ул. 40 лет Победы, 18 «Б», хранятся большие партии детского питания с истекшим, либо истекающим в самое ближайшее время сроком годности.

Так, предположительно, срок годности 32 тысяч пачек (на сумму 5,5 млн руб.) истек 25 марта 2019. Еще 2,4 тыс. пачек (на сумму 380 тыс. руб.) не годны к употреблению с до 31 марта 2019 года.

Срок годности 20 тыс. пачек (на сумму 4,5 млн руб.) истечет 30 апреля 2019 года и еще 9 тыс. пачек (на 1,3 млн руб.) – 31 мая 2019 года.

«Всего около 64 тысяч пачек на сумму порядка 12 млн. Молочные смеси и каши фирм: Nan, Nutrilak, Nestle и другие, – резюмирует Антон Пантин. – Скорее всего, имеет место систематическая закупка за бюджетные средства бОльшего количества питания, чем требуется. Причем значительная часть продукции уже с подходящим к истечению сроком годности, что может говорить о классической коррупционной схеме закупок в Югорской городской больнице при руководстве бывшего главврача Ф.С. Медведева».

По данному факту депутат направил новое заявление в ОМВД по г. Югорску. Он попросил силовиков проанализировать закупки детского питания, медицинского оборудования и иные контракты, по которым есть возможность получения «откатов», за последние три года.

Напомним, в конце марта стало известно о том, что в городском морге Югорска (ул. Мира, 36 «А») незаконно хранилось около трех тонн просроченного детского питания «Нестле». Продукция была закуплена на бюджетные деньги для бесплатной раздачи малышам до года.

При этом чиновники Депздрава Югры категорически отказываются рассказать об итогах проверки, проведенной по факту нарушений, и объяснить, на каком основании продукция, предназначавшаяся для бесплатной раздачи грудничкам, оказалась в столь неподходящем месте и почему она была просроченной.

«Новый День» направил 4 апреля официальный запрос в департамент здравоохранения ХМАО. Ответ пока не поступил.

Югорск, служба информации

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