Тонны детского питания, хранившегося в югорском морге, отнесут на помойку

Детское питание «Нестле», которое хранилось в морге больницы Югорска, было просроченным. Об этом «Новому Дню» сообщили в УМВД по ХМАО со ссылкой на власти Югры. При этом в правительстве округа заявляют, что просрочка хранилась не в морге, а на складе.

«В здании в Югорске, где находился зал прощаний, размещены, в том числе складские помещения, они отделены от основного отделения, имеют отдельные входы. В одном из таких помещений сейчас временно хранятся продукты питания с истекшим сроком годности – они приготовлены для утилизации. Продукты питания хранятся, как и следует, в общебольничном блоке», – сообщили в правительстве ХМАО.

С чиновниками не согласны в прокуратуре, которая организовала свою проверку. «Мы понимаем, что питание не должно храниться в таком месте. В данной ситуации вероятно нарушение федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, – сообщили «Новому Дню» в надзорном ведомстве. – Сейчас будет выяснятся, зачем продукты хранились в морге, на основании чего они там оказались и каким образом образовался такой большой объем просрочки. Вопросы здравоохранения будут обсуждаться. Поэтому Депздрав и Роспотребнадзор должны присоединиться, проверка должна быть комплексной».

В правительстве Югры пообещали провести во всех учреждениях здравоохранения региона контрольные проверки закупок и условий хранения детского питания. Комиссия департамента здравоохранения начала работу 26 марта, первая проверка пройдет в Югорске.

Напомним, в Югорске около трех тонн детского питания, закупленного на бюджетные деньги для бесплатной раздачи малышам до года, хранилось в морге. Об этом полиции рассказал депутат думы города Антон Пантин. По его заявлению 22 марта в прощальном зале здания городского морга на ул. Мира, 36 «А» прошли оперативные мероприятия.

«Сам морг и судмедэкспертиза работают ежедневно. И там, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», – написал депутат на своей страничке в соцсети.

Югорск, служба информации

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