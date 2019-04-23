Депздрав Югры: детское питание попало в морг из-за популярности грудного вскармливания

В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, откуда в морге Югорска взялись тонны просроченного детского питания.

В ответ на официальный запрос «Нового Дня» в ведомстве сообщили, что молочные продукты, предназначенные для бесплатной раздачи детям до трех лет, были приобретены еще в 2015-2017 годах, однако по ряду причин остались невостребованными.

В марте 2017 года из рекомендуемого перечня правительством Югры были исключены кисломолочные смеси для детей в возрасте от 1 года до 2 лет (из расчета две упаковки по 400 гр. на ребенка в месяц). Кроме того, в Югорске снизилась рождаемость (согласно данным статистики 2016г. – 638 детей, 2017г. – 530 детей, 2018г. – 521 ребенок) и выросла популярность грудного вскармливания.

«Снижение рождаемости и популярность грудного вскармливания не позволили произвести выдачу приобретенных молочных смесей в полном объеме, что стало основной причиной формирования невостребованных остатков», – пояснил замдиректора депздрава Владислав Нигматулин.

По его словам, до 5 декабря 2018 года питание, срок годности которого вышел в 2018 году, находилось в помещениях югорской горбольницы (на ул. Попова 29/1, ул. Попова 29, ул. 40 лет Победы 18 Б). Потом просрочку отправили на хранение в здание морга.

Однако Владислав Нигматулин считает, что в морге продукты все-таки не хранились, поскольку помещение, в котором полиция нашла коробки со смесями, со 2 апреля 2018 года не предоставляется гражданам для проведения гражданской панихиды и обряда отпевания умерших.

«Информация о закрытии данного помещения была направлена главе Югорска, а также размещена в СМИ и на официальном интернет-сайте учреждения. Со 2 апреля 2018 года по настоящее время, помещение № 2 используется для временного хранения материальных запасов и имущества учреждения. Помещение имеет отдельный вход, доступ в которое из других помещений здания патологоанатомического отделения заблокирован», – пишет заместитель директора департамента здравоохранения.

В ведомстве добавили, что в настоящее время вся просрочка описана компетентными органами и используется в качестве доказательной базы.

По итогам служебной проверки должностные лица больницы Югорска были привлечены к дисциплинарной ответственности. Так, заместитель руководителя больницы по экономическим вопросам был наказан за отсутствие контроля за подчиненными при расчете потребности закупаемого детского питания на 2016-2018 годы.

Начальник планово-экономического отдела получил выговор за неверное формирование плана финансово-хозяйственной деятельности за тот же период. Бухгалтер по учету продуктов питания – за отсутствие достоверного учета просрочки. Заведующий детской поликлиникой – за отсутствие участия в проведении инвентаризации детского питания.

К ответственности была привлечена даже медсестра. Ей вменили несвоевременное документирование фактов выявленной просрочки и несвоевременное инициирование инвентаризации детского питания с последующим списанием.

«По выходу главного бухгалтера на работу после закрытия листка нетрудоспособности, в отношении должностного лица будет проведена служебная проверка и принято соответствующее решение. С учетом результатов прокурорской проверки руководством медицинской организации будут приняты меры к устранению и недопущению требований нормативных правовых актов РФ и ХМАО», – резюмировал Владислав Нигматулин.

Напомним, в конце марта стало известно о том, что в городском морге Югорска (ул. Мира, 36 «А») незаконно хранилось около трех тонн просроченного детского питания «Нестле». Продукция была закуплена на бюджетные деньги для бесплатной раздачи малышам.

В апреле появилась информация о том, что в больнице Югорска может храниться еще 60 тысяч коробок с просроченным детским питанием на сумму примерно 12 млн рублей. По данным депутата годумы Югорска Антона Пантина, они находятся в подвальном помещении инфекционного отделения, в отделении иммунологии и в здании старой городской аптеки по адресу ул. 40 лет Победы, 18 «Б».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников медучреждения при формировании заказа и осуществлении закупки детского питания в 2018 году не учли детское питание, закупленное в 2017 году. В результате детское питание, приобретенное в 2017 году, не было реализовано, и сроки его годности истекли.

Ханты-Мансийск, служба информации

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