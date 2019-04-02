Депздрав Югры засекретил итоги проверки по детскому питанию в морге

В Департаменте здравоохранения ХМАО закончилась проверка ситуации в больнице Югорска, в морге которой хранилась большая партия детского питания. При этом чиновники категорически отказываются объясниться и рассказать, на каком основании продукция, предназначавшаяся для бесплатной раздачи грудничкам, оказалась в столь неподходящем месте и почему она была просроченной.

«Позиция нашего руководителя – Алексея Альбертовича Добровольского – очень жесткая. Никаких подробностей не будет. Могу только сказать, что шесть сотрудников больницы по итогам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности. Больше мы никаких комментариев по ситуации и по проверке давать не будем», – заявила «Новому Дню» начальник отдела БУ «Центр медицинской профилактики» Елена Вторушина и дала понять, что официальный запрос также будет проигнорирован.

На каком основании государственная структура отказывается отчитываться перед населением за нарушения в своем подразделении, она не объяснила.

Напомним, в городском морге Югорска (ул. Мира, 36 «А») незаконно хранилось около трех тонн просроченного детского питания «Нестле». Продукция была закуплена на бюджетные деньги для бесплатной раздачи малышам до года. Об этом полиции рассказал депутат думы города Антон Пантин.

«В морге, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», – написал депутат на своей страничке в соцсети. Сейчас по факту хранения детского питания в морге проводят проверки полиция и рокуратура.

Ханты-Мансийск, служба информации

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