В Югре оппозиционного депутата лишили мандата по указанию губернатора Комаровой

Дума Югорска прекратила полномочия депутата Антона Пантина, которые систематически критиковал власть. Решение было принято единогласно в ходе заседания 30 апреля посредством тайного голосования.

Как сообщил начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Югорска Алексей Шибанов, в гордуму поступили заявления от главы Югры Натальи Комаровой. В них губернатор указала на ряд нарушений в предоставлении сведений, предусмотренных окружным законом «О мерах по противодействию коррупции в ХМАО», допущенных Пантиным и другими депутатами по итогам декларационной кампании за 2017 год.

«По итогам рассмотрения вопросов депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Пантина А.А. в связи с утратой доверия, удовлетворили заявления о добровольном прекращении полномочий депутатов Соколова А.Н. и Харлова А.Ю. В отношении депутата Беккера А.В. принято решение о переносе даты рассмотрения вопроса на следующее заседание думы по процедурным основаниям», – сообщил чиновник.

Антон Пантин заявил «Новому Дню», что будет обжаловать решение думы в суде. «Решение неоднозначное, подтверждающее предвзятое отношение ко мне. У всех депутатов была одна формулировка – «в связи с утратой некоего доверия». Однако лишили статуса с ней только меня. Буду обжаловать решение в суде. Все это спланированная месть со стороны губернатора ХМАО за конкретную критику и мою работу», – сказал экс-депутат.

Напомним, Пантин неоднократно выявлял случаи коррупции, находил нарушения в работе чиновников и депутатов и предавал их огласке.

Югорск, служба информации

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