Суд объяснил, почему не вернул мандат оппозиционному депутату в Югре

Суд объяснил, почему не стал возвращать мандат Антону Пантину, который был депутатом думы Югорска. Пантина лишили полномочий в апреле. В июне он обратился в суд – по его мнению, лишение полномочий – это давление, связанное с тем, что он постоянно критикует действующую власть. В четверг, 18 июля 2019 года, г-н Пантин выложил мотивированное решение суда на своей странице в «Фэйсбук». Экс-депутат сообщил агентству «Новый День», что готов его оспаривать и дойти до Верховного суда.

Напомним историю лишения мандата. В конце апреля 2019 года на заседании депутаты Югорска лишили полномочий Антона Пантина на основании заявления губернатора Натальи Комаровой. Поводом стали ошибки в декларации Антона Пантина – он указал неполные сведения. Ошибки нашла не прокуратура, как это часто бывает. На них указал коллега Антона Пантина – Александр Беккер. Г-н Беккер точно знал о неполных сведениях: в 2017 году он сам под расписку дал Пантину 270 тыс. рублей. Но этих денег в сведениях о доходах не было. Что это было – займ, оплата за услуги или что-то еще, до сих пор неясно. У Пантина одна версия, у Беккера – другая. Как бы то ни было, в 2018 году Александр Беккер написал письмо в гордуму, в котором указал, что Пантин не отразил этот доход в своей декларации. Началась проверка. Письмо отправили губернатору Наталье Комаровой. Глава ХМАО признала, что нарушения есть, и заявила, что нужно лишить Пантина мандата.

Пантин оспаривал решение думы, приводя несколько аргументов. Первый – его декларация не рассматривалась в установленном порядке – не собиралось заседание комиссии по этике и регламенту, где он мог бы озвучить доводы в свою защиту. Второе – деньги, полученные от г-на Беккера – это займ.

Но суд не согласился с ним. Как указал в решении судья Валерий Колобаев, Беккер предоставил договор возмездного оказания услуг. А вот Пантин не смог доказать, что это был займ – никаких документов у него не было. При этом сам факт получения денег и факт заключения договора об оказании услуг экс-депутат в суде не оспаривал. Второе – по версии суда, регламент думы не обязывает депутатов собирать комиссию прежде, чем лишить кого-то полномочий.

Югорск, служба информации

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