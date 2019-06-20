Бывший югорский депутат идет в суд, чтобы вернуть мандат

Бывший депутат думы Югорска Антон Пантин попробует оспорить решение о лишении его мандата. Он сообщил на своей странице в «Фэйсбук», что 24 июня 2019 года состоится суд по этому вопросу.

«Судья попросил митинг не устраивать, плакаты не рисовать))», – добавил г-н Пантин.

Напомним, он был лишен мандата в апреле 2019 года в связи с тем, что допустил нарушения в декларации за 2017 год. Ошибки в декларации нашли не только у него. В тот же период сложили полномочия добровольно другие депутаты думы Югорска.

Югорск, служба информации

Югорск. Другие новости 19.06.19

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