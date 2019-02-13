В Нижневартовске во дворе жилого дома расстреляли мужчину, задержаны жители Азербайджана и Югры (ФОТО)

В Нижневартовске во дворе жилого дома совершено покушение на убийство – в мужчину выпустили несколько пуль. Он был ранен, доставлен в больницу, у него серьезные повреждения. ЧП произошло 28 января 2019 года, подозреваемые задержаны в Москве и Дагестане, они уже арестованы. Место происшествия – двор на Маршала Жукова. Расследованием и задержанием злоумышленников занимались следственный комитет и полиция совместно.

Пострадавший – мужчина 1979 года рождения. Силовики не раскрывают его имени и должности. Известно лишь, что он бизнесмен, индивидуальный предприниматель. На месте стрельбы правоохранители изъяли гильзы, пули, следы обуви и отпечатки пальцев. Стреляли, по предвариетльной информации, из пистолета. Кроме того, у силовиков был фоторобот нападавшего.

Подозреваемые задержаны в Москве и Каспийске, их трое. Это мужчины 1979, 1989 и 1995 годов рождения, которые успели покинуть Нижневартовск, рассказали в пресс-службе МВД ХМАО. Как добавили в следственном управлении СК Югры, двое задержанных – граждане Азербайджанской Республики. Еще один предполагаемый злоумышленник – житель Нижневартовска.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ. Согласно действующему законодательству, за покушение на убийство предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

По решению суда все трое арестованы. Им уже предъявлено обвинение.

Нижневартовск, служба информации

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