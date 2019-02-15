Опубликовано видео задержания киллеров, которые расстреляли авторитета в Нижневартовске (ВИДЕО)

Стали известны новые подробности стрельбы во дворе дома в Нижневартовске, в результате которой был ранен мужчина. МВД России опубликовало видеозапись задержания двух подозреваемых в покушении на убийство. Более того, из неофициальных источников стало известно, что стрельба стала следствием криминальных разборок. По данным телеграм-канала Mash, был ранен Талех Ориф оглы Алиев – нижневартовский «криминальный авторитет», который курирует торговлю на рынке. А стреляли в него, по данным канала, киллеры по заказу представителя известного вора в законе Лоту Гули.

О том, что задержаны трое подозреваемых, стрелявших во дворе Нижневартовска в мужчину, полиция и следственный комитет Югры рассказали в среду, 13 февраля 2019 года. Было известно, что ЧП произошло 29 января 2019 года. А также, что подозреваемые обнаружены в Москве и Дагестане. В пятницу МВД РФ опубликовало оперативно видео: столичные правоохранители помогали югорским в задержании злоумышленников.

«В одном из столичных отелей на Новоясеневском проспекте оперативники управления МВД по Москве совместно с коллегами из Нижневартовска при участии Росгвардии задержали подозреваемых в покушении на убийство и незаконном хранении оружия», – сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В МВД РФ добавили, что дела возбуждены не только по статье покушение на убийство, но и по статье 222 (незаконное хранение оружия). Одному из задержанных 23 года, второму – 39. Фигуранты доставлены в Нижневартовск.

В официальных сводках не сообщается имя пострадавшего, но телеграм-канал Mash описал обстоятельства преступления и имена участников. По данным этого источника, интересы в Нижневартовске имел вор в законе Лоту Гули. Его поверенный приехал в ХМАО, чтобы договориться о контроле над местными рынками, но получил отказ от местного авторитета. Возник конфликт.

«Васиф Дунямалыев – поверенный Лоту Гули, представляет его интересы в России. После распоряжения патрона поехал в Нижневартовск на встречу с местными – решать вопросы. Асиф Алиев по кличке «Малыш» – один из подчиненных Васифа. Талех Ориф оглы Алиев – нижневартовский авторитет, крышующий рыночную отрасль. Васиф встретился с ним на стрелке в местном кабаке 23 января. Там же поставил его в известность: бизнес пора отдать господину Гули, целее будет. Тот может потом поделиться, а может и нет. Дальше ситуация развивалась таким образом: Талех посылает Васифа и передает Гули, чтобы тот держался подальше от Нижневартовска», – пишет телеграм-канал.

«Малыш находит двух быков, обещает им теплые места в новой группировке и велит разобраться с Талехом. Спустя неделю Талеха расстреливают в центре Нижневартовска», – заключает источник.

Один из задержанных в московском отеле. Фото – скрин видеозаписи

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 14.02.19

Губернатор Комарова увеличила пенсию бывшим чиновникам. / В Нижневартовске во дворе жилого дома расстреляли мужчину, задержаны жители Азербайджана и Югры (ФОТО). / Власти югорского поселка рассказали, как по полгода живут без продуктов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»