Следователи Югры задержали серийного маньяка-педофила

В Ростовской области задержан мужчина, которого подозревают в серии изнасилований несовершеннолетних в Югре. Преступления были совершены в 2005-2008 годах. Подозреваемый задержан, ему уже предъявлено обвинение, он находится под стражей. Ему 41 год. В ХМАО он прибыл в начале двухтысячных годов на заработки – здесь он держал киоск.

Злоумышленника обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Преступления были совершены в Сургуте и Нефтеюганском районе.

«Долгое время нападения оставались нераскрытыми. Следствию было известно, что в период с 2005 по 2008 годы неизвестный мужчина, угрожая убийством, в том числе ножом, отводил девочек в безлюдные места, где насиловал их и совершал иные насильственные действия. Всего было совершено шесть аналогичных преступлений, самой старшей из потерпевших было 13 лет», – рассказали в следственном управлении СК ХМАО.

Силовики изучали материалы дела, генетические экспертизы и пришли к выводу, что все преступления совершены одним и тем же человеком. Были проведены дополнительные экспертные исследования ранее изъятых объектов, в результате чего злоумышленника установили.

Он проживает в Ростовской области. Там же его и задержали.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 22.02.19

Проект реконструкции аэропорта Рощино подорожал на 10 млн рублей. / В Югре под лед провалился экскаватор с водителем. / Департамент недропользования Югры выдавал охотничьи билеты уголовникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»