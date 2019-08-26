В Югре будут судить серийного педофила, орудовавшего в округе 10 лет назад

В Югре завершено расследование дела серийного педофила, орудовавшего в округе десять лет назад. Обвинение в изнасиловании несовершеннолетних девочек предъявлено 42-летнему жителю Ростовской области.

С 2005 по 2008 год неизвестный мужчина, угрожая ножом, отводил девочек в безлюдные места в Сургуте и Нефтеюганском районе, насиловал их и совершал насильственные действия сексуального характера. Всего было совершено шесть идентичных преступлений в отношении четырех девочек. Самой младшей из потерпевших на момент совершения исполнилось всего 9 лет, самой старшей – 13.

Долгое время нападения оставались нераскрытыми. В 2019 году после проведения ряда судебных экспертиз удалось установить признаки серийности между преступлениями. Вскоре личность подозреваемого была установлена.

«Мужчина был задержан в Ростовской области, где он проживал последние несколько лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в СУ СКР по ХМАО. – Согласно заключению стационарной комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый имеет признаки психического и сексуального расстройства, не лишающие возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Следствием собраны достаточные доказательства, в основу которых легли заключения генетических и дактилоскопических экспертиз. Кроме того, педофила опознали его жертвы. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ханты-Мансийск, служба информации

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