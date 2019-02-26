В Югре задержали работника, убившего своего шефа

В Югре раскрыто убийство пожилого предпринимателя Владимира Теплова из поселка Ванзеват Белоярского района. Как сообщили в СУ СКР по ХМАО, 24 февраля 2019 года в доме № 3 по ул. Набережная был обнаружен труп 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением живота.

Сотрудники следственного комитета совместно сотрудниками Росгвардии и полиции оперативно задержали подозреваемого. «Им оказался 35-летний житель Белоярского района, работавший на принадлежащей убитому мужчине производственной базе. Они занимались охотой, сбором дикоросов. Задержанный уже дал признательные показания. Мотивы его поступка выясняются», – сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по ХМАО.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключение под стражу.

Стоит отметить, что по неофициальным данным, Теплов избивал своих сотрудников и морил их голодом. «Я знаю, что у него было человека четыре, он их там голодом морил. Местные жители рассказали, что после нового года запретили, что либо давать этим работникам под запись и они два месяца ничего не брали в магазине. Говорят, что он их избивал. Видимо, один из его «рабов» взял и убил его», – цитировал портал ЮграPRO слова своего источника.

Два года назад издание писало, что силовики проводили у Владимира Теплова обыски, якобы он и его подельники незаконно удерживали людей и в страхе держали местное население.

«До этого все в поселке жаловались на Теплова. Люди говорят, что он сжег несколько избушек, принадлежащих местным жителям. Его работники содержались, как рабы. У него было до двух десятков человек, но кто-то от него пешком убегал, кто-то просил местных помочь уехать отсюда. У них и документов-то не было, все молодые по 20 – 25 лет. Теплов у них документы отбирал. Он приехал и поначалу начал местное население заманивать и эксплуатировать, а потом, говорят, под автоматами заставлял их постоянно жить на реке и рыбу добывать», – цитировало агентство некую жительницу деревни Ванзеват.

Белоярский район, служба информации

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