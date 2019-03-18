Югорского бизнесмена застрелили за требование устранить свидетелей другого убийства

Югорские следователи узнали причину убийства бизнесмена Владимира Теплова из поселка Ванзеват. Как выяснилось, Теплов шантажировал своего работника, за что и был застрелен из ружья.

Напомним, труп 61-летнего предпринимателя с огнестрельным ранением живота был обнаружен 24 февраля 2019 года в доме № 3 по ул. Набережная.

Убийца был задержан почти сразу, им оказался 35-летний житель Белоярского района, работавший на производственной базе Владимира Теплова. Как выяснилось в ходе следствия, до того, как расправиться с работодателем, мужчина зарезал и расчленил своего коллегу.

«На производственной базе жили и работали несколько мужчин. 31 января 2019 года между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый причинил смертельное ножевое ранение потерпевшему, а потом расчленил тело, – рассказали в СУ СКР по ХМАО. – Когда предприниматель заметил пропажу работника, обвиняемый сказал, что тот бросил работу и уехал домой. Однако другой работник, ставший свидетелем убийства, рассказал владельцу промбазы правду».

После этого, по словам обвиняемого, Теплов начал его шантажировать – требовал устранить всех свидетелей убийства. В случае неповиновения грозился сообщить о преступлении в полицию. В ответ эти на угрозы работник выстрелил в потерпевшего из ружья.

Стоит отметить, что изначально мужчина пытался ввести органы следствия в заблуждение и говорил, что убийство Владимира Теплова совершил пропавший работник. Сейчас следователи продолжают работу, направленную на установление обстоятельств этих двух убийств. Уголовные дела соединены в одном производстве.

По неофициальным данным, Теплов избивал своих сотрудников и морил их голодом. Два года назад силовики проводили у него обыски, якобы он и его подельники незаконно удерживали людей и в страхе держали местное население.

Белоярский район, служба информации

Белоярский район. Другие новости 15.03.19

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