Из мэрии Сургута уволили заместителя главы, которая не хотела уходить

Из администрации Сургута уволена заместитель главы города Наталья Алешкова в связи с сокращением штата чиновников. Об этом сообщается на официальном портале мэрии в среду, 27 февраля 2019 года. Таким образом, история спора чиновницы с мэрией завершена – она не смогла отвоевать свою должность, которую занимала до рождения ребенка.

«Наталья Алешкова покинула пост заместителя главы в связи с сокращением численности работников. 25 февраля 2019 года у нее был последний рабочий день», – говорится в сообщении.

Наталья Алешкова занималась в мэрии кадровыми и правовыми вопросами. В 2016 году она ушла в декретный отпуск, когда он подошел к концу, она вышла на работу, но ее должности в структуре уже не было. Ее сократили, а полномочия передали другому заместителю главы города. Алешкова судилась с администрацией и обращалась в трудовую инспекцию, чтобы вернуть полномочия и пост. Однако это, очевидно, не изменило ситуацию.

Ранее в мэрии Сургута агентству «Новый День» сообщали, что Алешкова ранее работа со структурными подразделениями, находящимися в настоящее время в подчинении Алексея Жердева. «Линия защиты администрации города строится на положениях устава города о том, что кадровое формирование администрации, включая высших должностных лиц, осуществляет глава города. Удовлетворение требований Алешковой может привести к нарушению трудовых прав других работников мэрии», – говорили в городской администрации в октябре 2018 года.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 26.02.19

Счетная палата Югры нашла нарушения в окружной конторе, где задержали замдиректора. / Школьники Белоярского ели макароны с кишечной палочкой. / Чиновники Югры в 2019 году получат в распоряжение дополнительно 29 млрд рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»