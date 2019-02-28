Власти Югры внезапно решили создать лабораторию для продления жизни до 80 лет

Депутаты думы ХМАО в четверг, 28 февраля, утвердили изменения в бюджет 2019 года. Согласно поправкам доходы и расходы увеличены на 28,5 млрд рублей.

По словам главы бюджетного комитета думы Андрея Филатова, дополнительные средства пойдут на переселение граждан из аварийных домов (6,1 млрд руб.), на строительство перинатального центра в Сургуте (2,1 млрд руб.), на зарплату бюджетникам (3 млрд руб.), на строительство и ремонт дорог (2,6 млрд руб.) и т.д.

Одним из проектов, который будет профинансирован из дополнительных доходов, стала научно-производственная лаборатория «Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики». На ее создание запланировано 3,6 млрд рублей.

Эта статья возмутила депутатов от ЛДПР.

«Я не помню такого объекта в плане. Он у нас неожиданно проявляется ниоткуда. С чего это вдруг на фоне зияющих пробелов по недостроям и других нерешенных проблем мы его финансируем?», – спросил депутат Евгений Марков.

Ему ответил замгубернатора Всеволод Кольцов. «204 указ президента от 7 мая поставил цель для всех регионов, в том числе, для Югры по существенному продлению жизни населения и его естественному приросту. К 2030 году мы должны войти в клуб стран 80 плюс», – объяснил чиновник. По его словам, выполнить эту задачу без работы в области генетических корректировок нельзя. «Не понимая четкого генома опухоли, невозможно лечить людей», – пояснил Кольцов.

Маркова эти слова не убедили. «У президента много поручений, в указе целая куча направлений расписана. И у нас в законе о бюджете на трехлетку тоже приоритеты расписаны. И это далеко не первый приоритет. Вы, как куратор соцсферы, давайте-ка, расставляйте приоритеты получше, – сказал Марков. – Если у нас не решены проблемы с первичной медицинской помощью, давайте там сначала разберемся. А вы в высокую науку лезете. У нас в стране есть центры, которые занимаются изучением этого вопроса. Там, где ХМАО влезает в науку, получается все плохо. Я много историй вспомнить могу, например про нано-морсы».

Либерал-демократ выразил уверенность в том, что 3,6 млрд – это только первый взнос в создание объекта и попросил уточнить общую сумму строительства и содержания. Однако Кольцов сказал, что эта цифра окончательная. Его дополнил замгубернатора Андрей Зобницев. Он сообщил, что строить ничего не придется – лабораторию разместят на уже имеющихся площадях. «Деньги пойдут на оборудование и постановку технологий», – пояснил чиновник.

В ответ на это Евгений Марков заметил, что для снижения смертности нужно в первую очередь бороться с первопричинами той же онкологии – с плохой экологией, некачественным питанием и т.д. Он еще раз повторил, что кроме Югры в России есть кому заниматься наукой. «Если уж так хочется, почему бы тогда не сделать такой проект на три региона – ХМАО, ЯНАО, Тюменская область – в рамках программы «Сотрудничество»? – спросил депутат и добавил, что округ очень торопится с этими инвестициями.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.02.19

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