В Югре оптимизируют институт клеточных технологий

Власти ХМАО поменяют статус Югорского научно-исследовательского института клеточных технологий с банком стволовых клеток. Из автономного учреждения институт станет бюджетным учреждением, после чего его присоединят окружной клинической больнице.

Основной целью деятельности института по-прежнему останутся фундаментальные и прикладные научные исследования в области клеточных технологий, а также формирование банка стволовых клеток. Директор также не сменится – возглавлять учреждение будет Сергей Пономарев.

В НИИ клеточных технологий «Новому Дню» отказались комментировать реорганизацию. В пресс-службе департамента здравоохранения не смогли оперативно назвать цель объединения двух медучреждений и рассказать подробности. Там попросили направить официальный запрос.

Стоит напомнить, что в феврале 2019 года власти ХМАО решили создать очередную структуру, занимающуюся генными и клеточными технологиями. 3,6 млрд рублей чиновники выделяют на создание лаборатории для продления жизни до 80 лет. Эти расходы возмутили депутатов окружной думы.

«У нас не решены проблемы с первичной медицинской помощью, а вы в высокую науку лезете. У нас в стране есть центры, которые занимаются изучением этого вопроса. Там, где ХМАО влезает в науку, получается все плохо. Я много историй вспомнить могу, например про нано-морсы», – заявил чиновникам депутат думы ХМАО (сейчас депутат Госдумы) Евгений Марков.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.08.19

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