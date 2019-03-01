В Нижневартовке второй день пикетируют мэрию и думу

В Нижневартовске глава городского отделения ЛДПР Елена Пыжова второй день подряд в одиночку пикетирует мэрию и думу. Женщина выступает против передачи муниципальных предприятий «Теплоснабжение» и «Горводоканал» в частные руки.

С плакатом «Мэр плюс дума равно концессия – узаконенный грабеж» она стоит там, где обычно ходят на работу мэра Нижневартовска Василий Тихонов, председатель думы Максим Клец и чиновники городской администрации.

«Мы надеемся, что прочитав перед работой наш плакат, они во время работы будут помнить о том, что должны работать во благо жителей своего города, а не в угоду себе и частному бизнесу», – говорят местные либерал-демократы.

Напомним, глава города Василий Тихонов без какого-либо публичного обсуждения согласовал передачу стратегических городских объектов в концессию компаниям, аффилированным с уральскими энергетиками Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Затем депутаты городской думы попросили губернатора Наталью Комарову установить в Нижневартовске предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги – 11%. Хотя максимальный уровень роста платы граждан без согласования думами муниципальных образований на территории Югры не может превышать 4%.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 01.03.19

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