В Сургуте объявлен план «перехват» из-за ЧП, силовики просят помощи у жителей (ФОТО)

В Сургуте в четверг, 7 марта 2019 года, объявлен план «Перехват» из-за смертельного ДТП: неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся. Женщина скончалась от травм на месте.

ЧП произошло утром в промзоне Сургута на улице Индустриальная, сообщают в пресс-службе управления МВД ХМАО. Погибшая женщина – 1954 года рождения.

Сотрудники полиции просят очевидцев ДТП обратиться в дежурную часть по телефону 102 или на телефон доверия 8 (3467) 398-300.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 06.03.19

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