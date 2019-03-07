Женщину насмерть в Сургуте сбил грузовик, водитель найден

Силовики задержали водителя, который сбил насмерть пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Как выяснилось, пенсионерку сбил «КамАЗ». ЧП произошло утром 7 марта 2019 года.

«В Сургуте сотрудники полиции задержали водителя «КамАЗ», который сегодня в 7:40 минут в районе Промзоны по улице Индустриальная совершил наезд на женщину-пешехода 1954 года рождения, скончавшуюся на месте от полученных травм», – рассказали в пресс-службе управления МВД ХМАО.

У силовиков были в распоряжении записи с камер видеонаблюдения. Именно ни помогли найти злоумышленника так быстро.

Это мужчина 1984 года рождения. Он сейчас находится в отделе полиции, где дает объяснения. «Полиции он рассказал, что женщину не заметил, так как она попала в так называемую «слепую зону», – пояснили в окружном полицейском главке.

Решение о возбуждении или невозбуждении дела пока не принято.

Сургут, служба информации

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