В суде банкротят авиакомпанию «Ютэйр»

Авиакомпанию «Ютэйр» банкротят кредиторы. Дело рассматривается в арбитражном суде ХМАО. Пока что в истцах – малоизвестные структуры, но не исключено, что в реестр кредиторов вступят действительно серьезные займодавцы – банки, которым перевозчик должен десятки миллиардов.

26 марта 2019 года суд ХМАО принял заявление о банкротстве авиакомпании от «Флэш Лайт капитал». Задолженность перевозчика перед этой структурой – 308 тыс. рублей. Вместе с этим в список кредиторов также пожелали попасть еще несколько компаний, подавших заявления для участия в деле. Долг «Ютэйра» перед ними исчисляется сотнями тысяч.

Напомним, акционерами Utair являются в том числе правительства Югры и Тюменской области: общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента. Общий долг компании по кредитам составляет 75,8 млрд руб.

В начале марта губернатор Югры Наталья Комарова говорила, что акционерами привлечен независимый эксперт по оценке состояния дел и возможности этой компании – «Райффайзенбанк». Какой вывод он сделал – неясно.

Ханты-Мансийск, Тюмень, служба информации

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