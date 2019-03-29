В Югре сотрудники сотовой компании нарушали тайну переговоров клиентов

В Югре сотрудники сотовой и стационарной телефонных компаний нарушали тайну переговоров своих клиентов.

Как рассказали в СУ СКР по ХМАО, в Нягани работник телефонной компании за деньги передал жителю города детализацию телефонных переговоров его знакомой. Аналогичная ситуация произошла в Сургуте, где работница телефонной компании предоставила по просьбе клиентки детализацию телефонных соединений ее супруга.

В марте 2019 года следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам преступления «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

Следователи предполагают, что это не единичные случаи и ведут работу по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Сургут, служба информации

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