В Сургуте осудили связистку, которая отдала детализацию переговоров клиента его жене

В Сургуте осудили сотрудницу телефонной компании, которая отдала детализацию разговоров одного из клиентов его жене. Дело было возбуждено по статье нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 2 ст. 138 УК РФ).

Инцидент произошел в марте 2019 года. «Подсудимая предоставила по просьбе клиентки детализацию телефонных соединений ее супруга, чем нарушила право гражданина на тайну телефонных переговоров, гарантированное Конституцией РФ», – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК ХМАО.

Женщину оштрафовали на 100 тыс. рублей. В телефонной компании она больше не работает.

Сургут, служба информации

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