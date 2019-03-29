В ХМАО назначен новый глава отдела полиции

В Югре назначен новый начальник Ханты-Мансийского отдела полиции – Александр Фисенко. Приказ подписал руководитель окружного главка Василий Романица, сообщается на сайте управления МВД ХМАО. До настоящего времени г-н Фисенко был врио главы отдела – с момента ухода прежнего руководителя Игоря Полетаева со службы.

Согласно официальней справке, Александр Фисенко родился 29 мая 1976 года в городе Исилькуль Омской области. Закончил Тюменский юридический институт МВД. С 2012 года работал в должности замначальника ханты-мансийского отдела. Женат. Воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Недавно в ханты-мансийском отделе был назначен новый прокурор – Артем Майоров.

фото – новый начальник отдела МВД Ханты-Мансийский Александр Фисенко

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.03.19

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