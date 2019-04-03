Евгений Марков получил мандат депутата Госдумы и выбрал себе комитет

Центральная избирательная комиссия РФ единогласно приняла решение о передаче мандата бывшего депутата Госдумы Владимира Сысоева, который перешел на работу в тюменское правительство, депутаты думы ХМАО Евгению Маркову.

«Я уже получил мандат. Завтра у меня первый рабочий день», – сообщил «Новому Дню» Марков. Он уже написал заявление на вступление в комитет по экологии.

Жилищными вопросами Евгений Марков еще не занимался и живет пока у родственников.

Ранее он рассказал «Новому Дню», что примерно наметил вопросы, с которыми придет в нижнюю палату парламента. Среди них – регоператор «Югра-экология» (долю в компании тайно продали коммерсантам, даже не обсудив предварительно этот вопрос на думе), на тарифы которой жалуются жители, ипотека для молодых семей.

«Я абсолютно убежден – мы молодые семьи подставили, попросту подвели их под непосильные, невыполнимые финансовые обязательства (речь идет о людях, которые были исключены из программ в силу возраста – прим.ред.), – говорит Марков. – Второе – все, что касается сектора последних реформ: фонд капремонта, реформа обращения с отходами. Третий блок мне ближе прочих – экономический. Я понимаю, по каким экономическим программам можно приносить в регион идеи – от инвесторов до глобальных моментов».

Напомним, прежний депутат Госдумы от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Владимир Сысоев, 12 марта был назначен заместителем губернатора Тюменской области.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.04.19

«Авиакомпании перешли к выживанию»: «Ютэйр» винит в убытках кризис и цены на топливо. / В «Тюменьэнерго» прокомментировали многомиллионные долги гендиректора. / «Ты первым сядешь!» Главный тюменский эсэр поругался с единороссами из-за денег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»