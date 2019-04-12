В департаменте культуры Югры меняется директор

Глава департамента культуры ХМАО Надежда Казначеева покидает пост в связи с выходом на пенсию и переездом в другой регион. Об этом сообщили в правительстве округа. Исполнение обязанностей директора с 24 апреля будет возложено на замдиректора департамента Ирину Кибкало.

Соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона объявила о старте отбора кандидатов при назначении на должность директора департамента культуры автономного округа.

Отбор длится в несколько этапов. На подготовительном определяются профессиональные требования, профиль кандидата на должность, разрабатываются оценочные тесты, практические кейсы, вопросники для интервью, анкеты экспертов. На следующем этапе будет организован отбор и прием документов от кандидатов на пост руководителя окружного ведомства. Затем им предстоит пройти общественную и экспертную оценки, стать участниками теледебатов.

Финалисты пройдут собеседование у губернатора автономного округа.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.04.19

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