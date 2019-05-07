Главой скандального тюменского культурного объединения стала пенсионерка из Югры

Руководителем Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) назначена экс-директор департамента культуры Югры Надежда Казначеева.

Информацию «Новому Дню» официально подтвердили в департаменте культура Тюменской области. «С сегодняшнего дня Надежда Михайловна официально приступила к должности, – сообщили в пресс-службе департамента во вторник, 7 мая. – Она уже представлена коллективу».

В пресс-службе не смогли уточнить, какие задачи поставлены перед новым руководителем ТКТО. «Это может только руководитель (департамента культуры Елена Майер – прим. ред.) пояснить, но сейчас руководитель находится на выезде», – сказали в пресс-службе.

Ранее на пресс-конференции директор департамента культура Тюменской области Елена Майер на вопрос «Нового Дня» о перспективах Надежды Казначеевой занять место директора ТКТО заявила, что впервые слышит о такое возможности.

Напомним, предыдущий директор ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» Юлия Шакурская была уволена по собственному желанию 17 декабря прошлого года. По неофициальной информации, причиной отставки Шакурской стало возбужденное уголовное дело по факту злоупотребление должностными полномочиями. Тем не менее, правительство Тюменской области выразило благодарность Юлии Шакурской за многолетний труд и выписало огромную премию.

Три года назад Шакурская, находясь в должности директора департамента культуры Тюменской области, самовольно вынесла из Тюменского музейного комплекса три картины художника Юрия Рыбьякова, одну из которых – «Салехард. Речной порт» – губернатор Владимир Якушев подарил главе Ямала Дмитрию Кобылкину.

Ранее «Новый День» сообщал, что Надежда Казначеева покинула свой пост в правительстве Югры в связи с выходом на пенсию и переездом в другой регион.

Тюмень, служба информации

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