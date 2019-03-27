Уволенной тюменской чиновнице Шакурской выплатили огромную премию за хорошую работу

Экс-директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская, находящаяся под следствием, получила более 800 тыс. рублей премии по итогам работы за 2018 год. Именно в этом году в отношении нее было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

В распоряжении «Нового Дня» оказались документы, подтверждающие получение экс-директором КТО трех премий по итогам 2018 года. В частности, 150 тыс. рублей Шакурской начислено за декабрь 2018 года, 356 тыс. рублей – за 4 квартал 2018 года и 330 тыс. рублей – за 2018 год в целом.

Все суммы были выплачены Шакурской 5 марта 2019 года, т.е. когда она уже не состояла в трудовых отношениях с театральным объединением (Шакурскую уволили 17 декабря 2018 года). Приказ о премировании был подписан лично директором департамента культуры Тюменской области Еленой Майер.

Чтобы уточнить информацию, «Новый День» обратился в приемную департамента культуры, там ответили, что директор Елена Майер находится в отпуске. Записав вопрос корреспондента, секретарь пообещала перезвонить, но информация так и не поступила.

По сведениям источника редакции, сумма премии, начисленная Шакурской за декабрь 2018 года, является вознаграждением от договора за возмещение НДС из федерального бюджета.

Как писал ранее «Новый День» договор об оказании юридических услуг был признан прокуратурой заключенным с нарушением закона. Однако, сначала Шакурская, а потом заместитель губернатора Наталья Шевчик проигнорировали представление прокурора. Договор так и не был расторгнут.

Ответ на запрос редакции в прокуратуру Тюменской области о дальнейших действиях надзорного органа до настоящего времени не поступил.

Напомним, уголовное дело в отношении Юлии Шакурской было возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями связи) в связи с ненадлежащим контролем за исполнением подрядных работ по ремонту здания Драматического театра. В день возбуждения уголовного дела 5 декабря 2018 года Шакурская написала заявление об увольнении по собственному желанию, однако подписано он было только спустя неделю.

Тюмень, Виктор Нестерук

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