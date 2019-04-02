Ремонт тюменской филармонии может затянуться из-за нарушений закона о закупках

Управление ФАС по Тюменской области уличило ГАУК ТО «Концертно-театральное объединение» в нарушении закона о закупках при организации тендера на проведение капремонта. На КТО пожаловался один из участников открытого конкурса.

ООО «Оконный двор» обратилось в антимонопольную службу с жалобой на конкурсную документацию, которая содержит избыточные требования к исполнителю и тем самым ограничивает число участников закупки.

Основной вопрос вызвало требование о наличии у подрядчика опыта «выполняемых аналогичных работ по капитальному ремонту объектов с количеством зрительных мест в зале не менее 500». Кроме того, участник конкурса должен был представить удостоверения о повышении квалификации и сертификаты официальных дилеров по работе с оборудованием, установленным в филармонии.

Комиссия тюменского УФАС частично удовлетворила жалобу ООО «Оконный двор», указав, что требования о предоставлении сертификата официального дилера по монтажу вентиляционного, климатического и теплого оборудования избыточно.

Также незаконным было признано требование о наличии у участника закупки удостоверения о повышении квалификации компании, чья система охранно-пожарной сигнализации установлена в филармонии. По данному оборудованию никаких ремонтных работ техническим заданием не предусмотрено, кроме его включения/отключения, указано в решении антимонопольного органа.

По итогам рассмотрения жалобы УФАС внесло представление в адрес ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», в котором обязало внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок проведения открытого конкурса. Кроме того, будет решаться вопрос о возбуждении административного производства и привлечении сотрудников театрального объединения к ответственности.

Как пояснил «Новому Дню» источник, знакомый с проектной документацией тюменской филармонии, затягивание сроков проведения конкурса может повлечь срыв работ по ремонту фасада.

Дело в том, что ремонт филармонии может проводиться лишь в театральное межсезонье (с 1 июня по 31 августа). Конкурс начинает проводиться заранее, так как большинство позиций требует больших сроков поставки или изготовления. Например, гранит для облицовки фасада поставляется из-за границы около двух месяцев, после чего требуется его обработка. В таком случае работы придется проводить осенью или переносить на следующий год.

Как ранее писал «Новый День», в отношении бывшего директора Концертно-театрального объединения Юлии Шакурской возбуждено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями. По сведениям источников агентства, дело связано с ненадлежащим исполнением ремонтных работ по ремонту здания Драматического театра.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.04.19

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