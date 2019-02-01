Тюменский прокурор заставляет замгубернатора отвечать за ошибки Шакурской

Заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик получила представление от прокурора Владимира Владимирова. Надзорный орган требует от чиновницы немедленно устранить нарушения закона, а именно – исполнить прокурорское представление годичной давности и разорвать отношения с деревенскими юристами, незаконно получившими из бюджета миллионы рублей.

Как выяснилось, Наталье Шевчик придется отвечать за свою подчиненную – недавно уволенную с должности директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» Юлию Шакурскую.

В августе 2017 года, активисты тюменского проекта ОНФ «За честные закупки» обнаружили сомнительную закупку. Госучреждению, главой которого была Шакурская, понадобились юридические услуги по финансовым, бухгалтерским и налоговым вопросам в части возмещения НДС из федерального бюджета (речь о возвратах в связи с предоставлением субсидий на строительство «ДК «Нефтяник» в Тюмени и реконструкцию Драмтеатра в Тобольске). Договор заключили с ООО «Консалтинговое агентство «Меркурий», зарегистрированным в деревне Ушакова.

Деревенским юристам театральное объединение было готово заплатить около 20 млн рублей. При этом стоимость услуг исполнителя ставилась в зависимость от экономического эффекта, полученного заказчиком: 7 800 рублей с каждых возвращенных из бюджета 100 тыс. рублей, но не более 20,464 млн рублей. У адвокатов такое условие оплаты называется «гонораром успеха» и противоречит разъяснениям высших судебных инстанций.

Поэтому тюменские «фронтовики» заявили в прокуратуру о нарушении действующего законодательства при заключении контракта. Надзорный орган согласился с доводами общественников и потребовал от директора Юлии Шакурской разорвать договор.

Однако в концертно-театральном объединении представление проигнорировали. В течение 2017-2018 годов «Меркурий» осуществлял услуги и 7 ноября 2018 года подписал с заказчиком акт выполненных работ на сумму 12,3 млн рублей «в связи с достижением экономического эффекта в размере возмещенного НДС за 4 квартал 2015 года в сумме 158,3 млн рублей (по ДК «Нефтянник»).

Активисты тюменского ОНФ снова пожаловались в прокуратуру. И в январе 2019 года Наталья Шевчик получила представление об устранении нарушений за подписью лично прокурора Тюменской области Владимира Владимирова. Прокурор указал, что юристы не должны были получать вознаграждение из возвращенного НДС, поскольку реконструкция «Нефтянника» производилась за счет областного бюджета и эти средства имеют целевое назначение.

Владимиров потребовал от заместителя губернатора расторгнуть договор с «Меркурием», провести служебную проверку и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Однако кого будут наказывать – неизвестно. Напомним, что в начале декабря 2018 года по собственному желанию уволился директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас. А спустя несколько дней в отношении директора объединения Юлии Шакурской возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями связи) и она тоже уволилась.

Стоит отметить, что «Консалтинговое агентство «Меркурий» оказывало юридические услуги по возмещению НДС не только концертно-театральному объединению. В апреле 2018 года компания заключила аналогичный договор с ГАУ ТО «Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» стоимостью 4,6 млн рублей. Предмет договора – оказание юридических услуг по финансовым, бухгалтерским и налоговым вопросам в части возмещения НДС из федерального бюджета при реконструкции зданий биатлонного центра «Жемчужина Сибири».

Тюмень, Виктор Нестерук

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