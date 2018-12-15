Юлия Шакурская уволена с должности главы Тюменского концертно-театрального объединения

В Тюмени уволена генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» Юлия Шакурская. Как сообщает пресс-служба губернатора, Шакурская написала заявление по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами. Заявление удовлетворено с 17 декабря.

«Правительство Тюменской области выразило благодарность Юлии Шакурской за многолетний труд, отметив ее стремление привносить новое в сферу культуры, делать учреждения концертно-театрального объединения более доступными и интересными для посетителей», – заявили в пресс-службе.

По неофициальной информации, причиной отставки Шакурской стало возбужденное уголовное дело по факту злоупотребление должностными полномочиями. Ни одно силовое ведомство его не комментирует, однако в СМИ появились некоторые подробности. В частности, по данным агентства «ТюменьPRO», дело связано с ненадлежащим исполнением подрядных работ по ремонту здания Драматического театра, где вместо одной плитки была применена другая, меньшей толщины. Якобы чиновница скрыла этот факт и на допросе дала признательные показания.

Кроме драматического театра в структуре ТКТО объединены еще четыре государственных учреждения культуры: тюменская филармония, Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова, Тюменский театр кукол и Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко».

Это не первый громкий скандал с участием Шакурской. Три года назад, она, находясь в должности директора департамента культуры Тюменской области, самовольно вынесла из Тюменского музейного комплекса три картины художника Юрия Рыбьякова, одну из которых – «Салехард. Речной порт» – губернатор Владимир Якушев подарил главе Ямала Дмитрию Кобылкину.

Стоит отметить, что в начале декабря 2018 года был уволен непосредственный начальник Юлии Шакурской – глава департамента культуры Тюменской области Виктор Новокаускас. Его перевели в должность директора ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель».

«Новый День» предполагал, что это могло быть связано, в том числе, со скандалом вокруг ресторанов холдинга «Максим», принадлежащих областному бизнес-омбудсмену Ларисе Невидайло. В ноябре выяснилось, что «Тюменское концертно-театральное объединение» много лет подряд за бесценок сдавало в аренду государственную недвижимость ресторанам Невидайло.

Между тем, пользователи соцсетей, где активно обсуждаются чистки в департаменте культуры Тюменской области, уверены, что все претензии необходимо предъявлять первому замгубернатора Наталье Шевчик, которая курирует в регионе сферу культуры.

«После возбуждения 3 декабря уголовного дела против Юлии Шакурской в связи с предполагаемыми фактами злоупотребления служебным положением, местные комментаторы на карьере Юлии поставили крест и обсуждают не Юлию, с ней, вроде как, все ясно, а Наталью Шевчик. Осмелятся ли следственные органы, отталкиваясь от признательных показаний Юлии, начать копать под самую богатую и самую влиятельную женщину Тюменской области?», – задает вопрос известный тюменский журналист, общественный активист Виктор Егоров.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.12.18

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