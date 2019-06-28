В Тюмени суд вынес приговор скандальной чиновнице Юлии Шакурской

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор экс-директору Тюменского концертно-театрального объединения Юлии Шакурской. Чиновницу признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 ч.1 УК РФ), при этом она отделалась штрафом, который в 11,5 раз меньше, чем ее последняя премия.

На заседание суда, которое состоялось накануне, 27 июня, судья Сергей Ходкин без причин и объяснений не пустил журналистов. Поэтому неизвестно, в чем конкретно обвинялась Шакурская. Часть первая статьи 285 говорит об использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав граждан/организаций или же нарушение интересов общества/государства.

Такое преступление может наказываться как штрафом, так и лишением свободы на срок до четырех лет.

Шакурской суд назначил штраф в размере 70 тыс. рублей. Сумма для осужденной незначительная. Находясь под следствием, уже уволенная из КТО Шакурская, получила более 800 тыс. рублей премии по итогам работы за 2018 год.

Деньги были выплачены Шакурской 5 марта 2019 года, то есть когда она уже не состояла в трудовых отношениях с театральным объединением (Шакурскую уволили 17 декабря 2018 года). Приказ о премировании был подписан лично директором департамента культуры Тюменской области Еленой Майер. Напомним, уголовное дело в отношении Юлии Шакурской, по неофициальной информации, было возбуждено в связи с ненадлежащим контролем за исполнением подрядных работ по ремонту здания Драматического театра. В день возбуждения уголовного дела 5 декабря 2018 года Шакурская написала заявление об увольнении по собственному желанию, однако подписано он было только спустя неделю.

Это не первый громкий скандал с участием Шакурской. Три года назад, она, находясь в должности директора департамента культуры Тюменской области, самовольно вынесла из Тюменского музейного комплекса три картины художника Юрия Рыбьякова, одну из которых – «Салехард. Речной порт» – губернатор Владимир Якушев подарил главе Ямала Дмитрию Кобылкину.

Тюмень, служба информации

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