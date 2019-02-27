В Драмтеатре Тюмени прошли следственные действия по делу Шакурской

В среду, 27 февраля на крыльце тюменского драматического театра прошли следственные мероприятия по делу экс-директора «Концертно-театрального объединения» Юлии Шакурской, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщил источник «Нового Дня», следственные действия прошли с участием сотрудников УФСБ и СК по Тюменской области, представителей технадзора областного УКС и концертно-театрального объединения. Самой Шакурской на месте не было, зато присутствовал генеральный директор фирмы-подрядчика ООО «Драгоценный камень» Гомер Стафилов. Во время следственных действий проводилась фиксация всех показаний на фото и на видео, в том числе – с квадрокоптера.

В августе 2017 года между КТО и ООО «Драгоценный камень» был заключен договор на выполнение ремонтных работ на 22,2 млн руб. Согласно техзаданию подрядчик должен был произвести демонтаж старых гранитных плит и произвести облицовку стен, крыльца и пандуса драмтеатра новыми полированными гранитными плитами. Однако вместо одной плитки исполнитель положил другую, меньшей толщины. А когда этот факт обнаружился, чиновница закрыла на него глаза и не начала претензионную работу с подрядчиком.

Как ранее писал «Новый День», уголовное дело в отношении Юлии Шакурской было возбуждено в связи с ненадлежащим контролем за исполнением подрядных работ по ремонту здания Драматического театра. По информации редакции, данный эпизод не является единственным в деле экс-директора КТО. Через несколько дней после возбуждения уголовного дела Шакурская написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В концертно-театральном объединении комментировать проведение следственных мероприятиях отказались, посоветовав обратиться в департамент культуры. В Следственном управлении СК по Тюменской области сказали, что никаких комментариев по данному делу не дают.

Тюмень, служба информации

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