Новый глава депкультуры Тюменской области не знает, что происходит в подведомственных структурах

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер ничего не знает о следственных действиях, проводимых в подведомственных ей учреждениях культуры. Об этом Майер заявила на первой с момента своего назначения пресс-конференции в пятницу, 1 марта.

Журналисты пытались узнать у Майер, какие конкретно мероприятия проводили сотрудники ФСБ и СК РФ в здании тюменского драмтеатра. Елена Майер сказала, что не может комментировать действия следственных органов, а о визите силовиков в драмтеатр вообще оказалась не осведомлена.

Также Майер не стала комментировать уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего директора Концертно-театрального объединения Юлии Шакурской и ректора Тюменского института культуры Игоря Шишкина. Майер лишь сообщила, что вопрос о трудоустройстве Юлии Шакурской в сфере культуры Тюменской области не рассматривается.

Майер прокомментировала появившуюся в ряде телеграм-каналов информацию о возможном назначении на должность гендиректора КТО Надежды Казначеевой, нынешнего директора департамента культуры ХМАО. По словам Майер, она не знает, откуда появилась такая информация и впервые слышит о кандидатуре Казначеевой.

«Мы сами бы хотели поскорее получить нового директора КТО, но пока идет подбор кандидатур», – сообщила Майер. По словам чиновницы, новый директор КТО должен быть назначен весной этого года. Сообщить имена кандидатов Майер отказалась.

Напомним, в последнее время сферу культуры Тюменской области сотрясают скандалы. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-директора КТО Юлии Шакурской. В феврале 2019 года ФСБ задержала ректора Тюменского института искусств и культуры Игоря Шишкина, источники «Нового Дня» предполагают, что Шишкину инкриминируется мошенничество. В обоих случаях представители правоохранительных органов не комментируют происходящее.

Тюмень, служба информации

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