Он был в разработке с 2016 года. Стали известны подробности ареста ректора Тюменского института культуры

Уголовное дело против ректора Тюменского государственного института культуры возбуждено по статье «мошенничество». Основанием для возбуждения дела стали материалы разработки Игоря Шишкина, которая велась ФСБ еще с 2016 года, сообщили «Новому Дню» источники, близкие к правоохранительным органам.

По версии одного из собеседников агентства, сотрудники ФСБ изъяли документацию из ТГИК еще в декабре 2018 года. «ФСБ занималась Шишкиным с 2016 года, но при Пятилетове делу не стали давать ход, – говорит источник. – Сейчас нынешний начальник РУ ФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев «поднимает» все старые материалы, особенно по экономическим преступлениям. Видимо поэтому Шишкиным решили заняться вплотную».

Разработку ректора вели исключительно сотрудники ФСБ. Ни ОБЭП, ни следственный комитет к делу не привлекали.

После задержания Игоря Шишкина в понедельник, 18 февраля, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при выплате вознаграждений в институте. Один из источников утверждает, что после задержания мог решаться вопрос о переквалификации обвинения со статьи «мошенничество» на «превышение должностных полномочий». «Схема точно такая же, как в деле ректора ТИУ Новоселова», – говорит собеседник агентства.

Для Игоря Шишкина была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подробности деяний, в связи с которыми было возбуждено уголовное дело, неизвестны. В следственном комитете и полиции региона заявили, что не занимаются данным уголовным делом. Телефон пресс-секретаря РУ ФСБ по Тюменской области в среду, 20 февраля, не отвечал. В ТГИК отказались комментировать происходящее. Мобильный телефон Игоря Шишкина весь день был отключен.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.02.19

Депутаты назвали конкурс «Тюменская марка» пафосной тусовкой и потребовали его закрыть. / Известный тюменский единоросс и глава яхт-клуба задержаны за незаконный отстрел беременных косуль в Кургане (ФОТО, ВИДЕО). / Сотрудники ФСБ задержали ректора тюменского вуза. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»