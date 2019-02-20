Сотрудники ФСБ задержали ректора тюменского вуза

Сотрудники ФСБ задержали ректора тюменского государственного института культуры Игоря Шишкина. Как сообщил «Новому Дню» источник, близкий к силовым ведомствам, главу вуза увезли прямо с работы 18 февраля. «Сейчас Шишкин уже выпущен из изолятора временного содержания», – говорит собеседник агентства. Между тем, сотовый телефон ректора выключен.

Причины произошедшего пока неизвестны. В СУ СКР и в УМВД по Тюменской области заявили, что не имеют никакого отношения к задержанию. Пресс-секретарь УФСБ Сергей Белашев не отвечает на телефонные звонки.

«Я ничего вам не могу сказать. Мы и сами хотели бы понять, что происходит», – сказал «Новому Дню» первый проректор института Игорь Омельченко. Он отказался уточнить местонахождение Шишкина и попросил перезвонить на следующей неделе. В приемной ректора заявили, что «Игорь Геннадьевич заболел, когда он появится на рабочем месте неизвестно».

Тюмень, служба информации

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