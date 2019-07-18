Осужденная тюменская экс-чиновница Шакурская заняла руководящую должность в Торгово-промышленной палате

Экс-директор департамента культуры Тюменской области Юлия Шакурская с недавних пор работает в Торгово-промышленной палате региона. Об этом «Новому Дню» сообщили в ТПП.

Шакурская работает директором Центра развития корпоративной культуры. Как сообщили в Торгово-промышленной палате, бывшая чиновница «работает недавно». Уточнить детали не удалось.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин отказался разговаривать с корреспондентом по телефону и предложил направить официальный запрос информации. Отметим, что на сайте ТПП среди дочерних организаций такой центр отсутствует.

Как писал «Новый День», 27 июня Центральный районный суд Тюмени вынес приговор экс-директору Тюменского концертно-театрального объединения Юлии Шакурской. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, при этом она отделалась штрафом, который в 11,5 раз меньше, чем ее последняя премия.

До ТКТО Шакурская занимала должность директора департамента культуры Тюменской области. Ее уволил губернатор Владимир Якушев после того, как Шакурская вынесла из Тюменского музея ИЗО три картины художника Юрия Рыбьякова. Одну из них, «Салехард. Речной порт», губернатор Владимир Якушев подарил главе Ямала Дмитрию Кобылкину.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.07.19

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