Тюменские чиновники заявили, что дешевые площади в центре города не интересны рестораторам

Тюменских рестораторов, владельцев кафе и баров не интересуют площади в центре города. Никто из предпринимателей не захотел арендовать помещение под точку общепита в квартале от мэрии и в двух – от правительства. Ни льготная цена в 212 рублей за квадратный метр, ни тот факт, что двумя этажами выше здесь раньше зачитывал послание сам губернатор, не привлекли потенциальных арендаторов.

Именно по этой причине 400 кв.м. в здании областной филармонии пришлось отдать под ресторан «Maximo» бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло. Так тюменские власти объяснили, почему чиновница получила помещение за бесценок.

Напомним, в 2015-2018 годах ООО «Максим рестораны» арендовало у «Тюменского концертно-театрального объединения» площади в здании филармонии. Цена аренды в течение трех лет составляла 212 рублей за кв. м. Для сравнения в соседнем здании помещение стоит 2,5 тыс. рублей, а в среднем в этом районе ставка равна 1,2-1,5 тыс. рублей за кв. м. Мизерная арендная ставка возмутила общественников, они написали обращение на имя Александра Моора с предложение разобраться в ситуации и потребовать с Невидайло 15 млн рублей неосновательного обогащения.

«Новый День» направил официальный запрос в Департамент имущественных отношений Тюменской области с просьбой озвучить условия договора с холдингом «Максим» и рассказать, намерены ли чиновники требовать от ресторатора уплаты разницы между внесенными платежами и среднерыночной стоимостью аренды.

Ответ пришел за подписью директора Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павла Белявского. Он сообщил, что в ходе определения стоимости аренды оценщик учитывает ряд факторов (необходимость проведения ремонта, наличие коммунальных платежей в арендной ставке, наличие парковок, допусловия договора и т.д.).

«В результате проведения аукциона устанавливается арендная плата. Если на объект есть спрос, на него заявляются несколько претендентов и цена начинает расти, – написал Белявский. – Процедура аукциона предельно прозрачна – заявка размещается на открытом портале torgi.gov.ru. Извещение о проведении открытого аукциона было размещено за 20 дней. Как показал аукцион, другим организациям аренда этих помещений не интересна. Никто другой на этот аукцион не заявлялся, жалоб по его итогам не подавал».

На поставленные в запросе конкретные вопросы Павел Белявский не ответил. В том числе он не назвал размер действующей на сегодняшний день арендной ставки.

Председатель общественной организации «Народный контроль», член штаба ОНФ Александр Шемякин, который и обнаружил подозрительные торги, считает, что система независимой оценки, о которой говорят чиновники, лукавая.

«Для чего нужно установление минимальной цены контракта? Для того чтобы в случае наличия единственного участника аукциона, когда нет других заявок, объект ушел по реальной цене. Иначе можно и в 10 копеек цену выставить, – заявил «Новому Дню Шемякин. – Они пишут о многих факторах (отсутствие парковок и т.д.), но почему тогда такая же площадь в трех кварталах от Филармонии, на ул. Семакова, стоит тысячу рублей за «квадрат»? То, что никто не заявляется на аукцион, это не аргумент. У Невидайло очень серьезные административные рычаги в руках, и ссориться никто не полезет».

Шемякин сказал, что после жалоб общественников, была установлена цена аренды в 1 тыс. рублей за квадратный метр. «Ценник был занижен искусственно так называемой «независимой экспертной организацией», – считает он. – Сейчас это задача правоохранительных органов, выяснить все обстоятельства. Договор аренды на пять лет за 212 рублей за квадратный метр. И даже индексация в размере инфляции не предусмотрена. Если они считают, что ценник был нормальный и процедура соблюдена – почему сейчас цена аренды стала тысяча с лишним рублей за квадратный метр?».

Тюмень, служба информации

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