Тюменские власти отдали за бесценок площади под рестораны чиновницы

В Тюмени бизнес-омбудсмена Ларису Невидайло обвинили в неосновательном обогащении за счет бюджета области. Член штаба ОНФ Александр Шемякин обратился к губернатору Александру Моору и первому замгубернатора Наталье Шевчик с просьбой проверить рестораны Невидайло на участие в «коррупционных схемах».

Как рассказал «Новому Дню» председатель общественной организации «Народный контроль», член штаба ОНФ Александр Шемякин, в 2015-2018 годах ООО «Максим рестораны» арендовало у «Тюменского концертно-театрального объединения» помещение площадью около 400 кв.м. в здании областной филармонии. Здесь сейчас размещается испанский ресторан «Maximo». Цена аренды в течение трех лет составляла 212 рублей за кв. м. Сравнимая площадь (около 400 кв.м.) в соседнем здании сдавалась по 2,5 тысячи рублей в месяц за «квадрат», а в среднем в этом районе ставка равна 1,2-1,5 тыс. рублей за кв. метр.

«Чисто формально внешние приличия соблюли, провели торги, на которые не заявился никто, кроме ООО «Максим – рестораны», – рассказал Шемякин. – Лукавство в определении минимальной цены контракта. Ни один нормальный специалист никогда не оценит в такие деньги помещение в центре города в областной Филармонии. За эту цену можно снять подвал на окраине, а не Филармонию, где в 2000-е был сделан капитальный ремонт за бюджетные деньги».

С 10 сентября 2013 года Лариса Невидайло занимает пост уполномоченного по правам предпринимателей в Тюменской области, то есть является государственным чиновником. Согласно данным из открытых источников, Лариса Невидайло продолжает оставаться учредителем (доля 100%) ООО «Максим – рестораны». Предприятие находится в доверительном управлении, говорит Александр Шемякин. Гендиректор ООО «Максим – рестораны» Вячеслав Буторин – супруг Ларисы Кирилловны.

В своем обращении в адрес замгубернатора Натальи Шевчик общественник предлагает «в кратчайшие сроки» принять меры по возврату в бюджет региона разницы между рыночной ценой аренды помещений и фактически полученными средствами. По мнению Шемякина, только за помещения в Филармонии ООО «Максим-рестораны» недоплатило 15 млн рублей.

Кроме того, Шемякин предложил Наталье Шевчик проверить все договоры с бизнес-структурами, аффилированными с Ларисой Невидайло. Должностных лиц, причастных к заключению договоров с ООО «Максим – рестораны», общественник просит проверить на коррупцию – для этого нужно обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

У «Народного контроля» возникли также вопросы по аренде помещения в Драматическом театре, где сейчас располагается ресторан «Маска». По данным Шемякина, здесь в течение трех лет стоимость аренды составляла 400 рублей – в 2,5 раза ниже среднерыночной цены аренды в этом районе.

В своем письме губернатору и его первому заму общественник указывает, что после неоднократных обращений «Народного контроля» цена аренды для «Максим рестораны» была изменена. «Буквально на следующий день после того, как Александр Моор стал врио губернатора Тюменской области, директор департамента имущества Тюменской области Андрей Киселев прислал нам письмо, в котором говорится, что ДИО намерен привести цену аренды помещений к более рыночной», – рассказал Шемякин.

Информацию об изменении арендных ставок «Новому Дню» подтвердила сама Лариса Невидайло. По ее словам, последний раз ставки откорректировали в сентябре. Однако омбудсмен не смогла уточнить, сколько сейчас платит за площади ресторан. «Ну откуда я могу это знать? Я не вникаю в аренду. Все эти вопросы к холдингу «Максим», я все передала в доверительное управление», – сказала Лариса Невидайло. При этом она уверена, что ее ресторанный холдинг ничего не нарушал и готов к любым проверкам со стороны правоохранительных органов.

В среду, 21 ноября «Новый День» направил официальный запрос в Департамент имущественных отношений Тюменской области с просьбой озвучить условия договора с холдингом «Максим» и рассказать, намерены ли чиновники требовать от ресторатора уплаты разницы между внесенными платежами и среднерыночной стоимостью аренды.

«Получается, что бюджет Тюменской области финансировал коммерческое предприятие, находящееся в собственности крупного федерального чиновника примерно на сумму 5 млн рублей в год», – считает Шемякин. По его словам, чем дольше чиновники будут тянуть, тем меньше у них шансов вернуть средства даже в судебном порядке, потому что проходит срок исковой давности. Сейчас общественник готовит заявления в прокуратуру и следственный комитет.

Тюмень, служба информации

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